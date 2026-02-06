;

A confiar en el dobles: Tabilo supera al sorpresivo Milic y deja a Chile a un paso del triunfo en Copa Davis

La primera raqueta del tenis chileno debió exigirse al máximo para dejar la serie 2-0 a favor de Chile frente a Serbia.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Arrancando la jornada de Copa Davis, fue Tomás Barrios (112°) el encargado de darle a Chile el primer punto ante Serbia tras vencer a Dusan Lajovic (123°). Luego, en el segundo turno, Alejandro Tabilo (73°) asumió la responsabilidad de estirar la ventaja a 2-0 antes del dobles de este sábado.

La primera raqueta nacional superó al joven Ognen Milic (462°), aunque el balcánico puso más resistencia de la esperada en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

De hecho, el primer set fue para el serbio, que logró reponerse a un quiebre en contra y llevó todo al tie break, instancia en la que se vio la versión más errática del chileno.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el nacido en Toronto no estaba dispuesto a fallarle a Chile. Con el respaldo y la experiencia de Nicolás Massú desde la banca, Tabilo elevó su nivel y en el segundo set pasó por encima de Milic con un sólido 6-2.

Con el público totalmente encendido se disputó la tercera manga, y los ánimos se intensificaron cuando en el cuarto juego Tabilo consiguió el quiebre y luego lo confirmó con su servicio. Desde ahí, el chileno solo tuvo que sostener sus turnos para sellar el 2-0 en la serie ante Serbia.

Ahora, la presión por cerrar la llave recaerá en el dobles frente a los gemelos Ivan y Matej Sabanov. En principio, Alejandro Tabilo volvería a hacer dupla con Nicolás Jarry, aunque no se descarta que Matías Soto tome un lugar en la pareja nacional.

