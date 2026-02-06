;

Copa Davis: Chile vs Serbia hoy, qué partidos se juegan, horarios y dónde ver en vivo

Este viernes comienza la serie entre Chile y Serbia con dos partidos que se jugarán en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Daniel Ramírez

ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, viernes 6 de febrero, arranca la serie entre Chile y Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis.

Los partidos se jugarán en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, donde el equipo chileno capitaneado por Nicolás Massú intentará aprovechar la localía para salir victorioso.

Chile vs Serbia por Copa Davis: horario y orden de los partidos

Chilenos y serbios se medirán este viernes, a partir de las 18:00 horas.

El primer partido de la serie lo disputará Tomás Barrios (112° ATP) contra Dusan Lajovic (123° ATP).

Una vez finalizado aquel duelo, empezará el siguiente encuentro donde Alejandro Tabilo (73°) enfrentará a Ognen Milic (462° ATP).

¿Dónde ver en vivo la serie entre Chile y Serbia?

Los partidos no serán transmitidos por televisión abierta y se podrán ver solo por cable en la señal de DirecTV Sports, y vía streaming en la aplicación DGO, con una suscripción previa.

Además, la serie entre Chile y Serbia contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes, por su señal de radio y a través de sus plataformas digitales.

