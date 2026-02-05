La insólita petición que le hizo el Delegado Presidencial del Biobío a la U para el duelo ante Huachipato

Finalmente, y tras días de mucha incertidumbre, el partido entre la Universidad de Chile y Huachipato se jugará el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas.

Eso sí, por determinación de las autoridades, el encuentro se disputará sin público en el Estadio CAP de Talcahuano, con el objetivo de evitar problemas de seguridad en una zona que se encuentra en Estado de Catástrofe debido a los incendios forestales.

A raíz de esta situación, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, realizó una particular petición a la U: viajar el mismo día domingo desde Santiago a Talcahuano.

“Me parece que es la mejor medida. Se lo manifestamos a Huachipato para que se lo comunique al visitante. Es la mejor decisión, aun cuando tendremos un dispositivo policial coordinado con Carabineros ante cualquier eventualidad”, señaló la autoridad.

La medida apunta a resguardarse de posibles aglomeraciones de hinchas y eventuales banderazos en el hotel donde concentre el plantel, pero también significaría un merma total en la planificación de descanso del conjunto azul.

De todas maneras, desde la Universidad de Chile no tienen pensado aceptar esta sugerencia y el plan de viaje se mantiene sin cambios: trasladarse a la zona al mediodía del sábado.