;

Por riesgo de “bloqueo repentino de la rueda delantera”: Sernac emite alerta de seguridad para motocicleta vendida en Chile

El modelo fue comercializado en el país entre los años 2024 y 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Por riesgo de “bloqueo repentino de la rueda delantera”: Sernac emite alerta de seguridad para motocicleta vendida en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo de motocicleta vendida en Chile, la cual implicaría “un riesgo de seguridad para los consumidores”.

Se trata de las motocicletas Yamaha, modelo Cygnus Ray ZR (LCG125), comercializadas en nuestro país entre los años 2024 y 2026.

El defecto está asociado al mal funcionamiento del cáliper del freno delantero de la moto, el cual ha afectado a 260 unidades de este modelo, según comunicó el Sernac. A continuación, una imagen referencial del producto:

Revisa también:

ADN
ADN

¿Cuáles son los riesgos?

El organismo señaló que el defecto de la motocicleta es “en el cáliper del freno delantero: tras accionar la maneta, el pistón podría no retornar completamente a su posición inicial, afectando el correcto funcionamiento del sistema“.

En tanto, el riesgo principal para los consumidores es el arrastre de freno, lo cual ocurre cuando “cuando las pastillas mantienen un contacto continuo con el disco; esto puede generar un sobrecalentamiento del sistema y un desgaste prematuro de los componentes“, detallan.

Esto último, podría derivar en la pérdida de potencia de frenado o “el bloqueo repentino de la rueda delantera, aumentando el riesgo de accidentes”.

Esto deben hacer los consumidores afectados

En primer lugar, los consumidores deben verificar si su unidad se encuentra dentro de las afectadas. Para ello, deben ingresar al listado del Sernac (disponible aquí) y ver si su VIN está adjunto.

De estar afectada, los usuarios tienen que ponerse en contacto con la empresa para acceder a la medida de reparación gratuita. A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 562 2299 1058
  • Sitio web: www.yamahamotos.cl
  • Correo electrónico: atencion.cliente@yamaimport.cl
  • Red de concesionarios: www.yamahamotos.cl/distribuidores/
  • Formulario de Contacto: http://serviciopreventivoyamaha.cl/

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad