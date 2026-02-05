Por riesgo de “bloqueo repentino de la rueda delantera”: Sernac emite alerta de seguridad para motocicleta vendida en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo de motocicleta vendida en Chile, la cual implicaría “un riesgo de seguridad para los consumidores”.

Se trata de las motocicletas Yamaha, modelo Cygnus Ray ZR (LCG125), comercializadas en nuestro país entre los años 2024 y 2026.

El defecto está asociado al mal funcionamiento del cáliper del freno delantero de la moto, el cual ha afectado a 260 unidades de este modelo, según comunicó el Sernac. A continuación, una imagen referencial del producto:

¿Cuáles son los riesgos?

El organismo señaló que el defecto de la motocicleta es “en el cáliper del freno delantero: tras accionar la maneta, el pistón podría no retornar completamente a su posición inicial, afectando el correcto funcionamiento del sistema“.

En tanto, el riesgo principal para los consumidores es el arrastre de freno, lo cual ocurre cuando “cuando las pastillas mantienen un contacto continuo con el disco; esto puede generar un sobrecalentamiento del sistema y un desgaste prematuro de los componentes“, detallan.

Esto último, podría derivar en la pérdida de potencia de frenado o “el bloqueo repentino de la rueda delantera, aumentando el riesgo de accidentes”.

Esto deben hacer los consumidores afectados

En primer lugar, los consumidores deben verificar si su unidad se encuentra dentro de las afectadas. Para ello, deben ingresar al listado del Sernac (disponible aquí) y ver si su VIN está adjunto.

De estar afectada, los usuarios tienen que ponerse en contacto con la empresa para acceder a la medida de reparación gratuita. A continuación, los puntos de contacto: