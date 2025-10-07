;

Así serán las nuevas patentes de autos y motos en Chile: se acerca el fin del formato actual

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó los cambios que tendrán las matrículas, dejando atrás el esquema que comenzó en 2007.

En septiembre de 2007 comenzó a implementarse el sistema de patentes de vehículos que rige hasta hoy, caracterizado por una combinación de cuatro letras sin vocales y dos dígitos.

Aunque en un inicio se estimaba que este formato tendría una duración cercana a los 38 años, extendiéndose hasta 2045, el acelerado crecimiento del parque automotor ha hecho necesario anticipar su reemplazo.

En ese contexto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) buscar implementar un formato diferente e incluso añadir una identificación que nunca antes se habían visto en las calles.

Conoce a continuación todos los detalles.

¿Cómo serán las nuevas patentes de los vehículos en Chile? (y qué años comenzarían a operar)

Con el nuevo sistema las matrículas, los autos pasarán a tener un placa de cinco letras y un solo dígito, dejando atrás lo que se ha visto durante las últimas dos décadas.

En el caso de los vehículos de dos o tres ruedas, como son las motocicletas, se implementarán solo cuatro letras y un dígito.

A la par, también se añadirá una nueva patente verde para los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior (enchufables). La idea es facilitar la identificación de las máquinas, sobre todo en labores de rescate y fiscalización. Esto ya se aplica en otros países como China y Polonia.

El nuevo esquema comenzaría a funcionar desde el año 2027 para motos y desde 2029 para autos. Esto último se basa en el stock actual que tiene el Registro Civil.

Mira ejemplos de las nuevas patentes para Chile en las siguientes imágenes:

