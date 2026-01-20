;

Tercera placa patente en Chile: en qué consiste y cómo se puede obtener este 2026

Al adquirirla se puede revisar toda la información de un auto en tiempo real. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tercera placa patente en Chile: en qué consiste y cómo se puede obtener este 2026

Una de las formas en las que se puede identificar un vehículo en Chile, es a través de su Placa Patente Única (PPU). Dicha matrícula desde el 2007 está compuesta por cuatro letras y dos dígitos, tanto adelante como atrás del automóvil.

No obstante, ahora los conductores también pueden acceder a una tercera placa patente para agregarla a sus vehículos.

Consiste en un sticker que se agrega en el interior del parabrisas del vehículo, contiene una huella digital que al ser escaneada despliega toda la información del auto.

¿Cómo obtener la tercera placa patente en Chile?

La tercera placa patente se puede obtener mediante la municipalidad correspondiente al domicilio para poder tramitarla, o en línea.

Según indica la Casa de Moneda, el trámite se puede realizar presencialmente, al comprar el permiso de circulación, en las siguientes municipalidades:

  • Algarrobo
  • Caldera
  • Cartagena
  • Coinco
  • Colina
  • Copiapó
  • Curacautín
  • Juan Fernández
  • Llayllay
  • Lota
  • Nancagua
  • Pelluhue
  • Quillón
  • Rio Bueno
  • Rio Claro
  • Sagrada Familia
  • San Fernando
  • Taltal
  • Teno
  • Tierra Amarilla
  • Victoria
  • Zapallar

En tanto, se puede comprar online en las municipalidades de: Cauquenes, Collipulli, Estación Central, Machalí, Huechuraba, Quilicura, Padre Hurtado y Pedro Aguirre Cerda.

Cabe señalar que la tercera placa patente no es obligatoria, pero es una herramienta que puede ayudar a fiscalizar los documentos de un auto como su modelo, la fecha de renovación del permiso de circulación, entre otros.

