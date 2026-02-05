Anuncian el primer Mundial de Leyendas del fútbol: cuándo, dónde y quiénes disputarán el torneo

Un inédito torneo reunirá a algunas de las máximas figuras retiradas del fútbol mundial. Se trata del primer Mundial de Leyendas, certamen que contará con la presencia de históricos jugadores como Cafú, Romario, Carles Puyol, Thierry Henry, Gianluigi Buffon, entre otros.

El evento se disputará en Brasil durante el segundo semestre de 2026, con sede principal en Río de Janeiro. Los primeros partidos se jugarán en el Estadio Nilton Santos, mientras que la gran final se llevará a cabo en el Maracaná.

La competencia contará con la participación de ocho selecciones: Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Países Bajos, Arabia Saudita y Nigeria. En total, serán cerca de 160 exfutbolistas los que formarán parte del campeonato, el cual busca combinar espectáculo con un formato competitivo.

Cada combinado tendrá un director técnico y capitán emblemático. En el caso de Argentina, ese rol de líder lo asumirá Sergio Agüero, mientras que España será liderada por Carles Puyol y Francia por Thierry Henry.

Italia, en tanto, tendrá como referente a Gianluigi Buffon, mientras que Brasil contará con figuras como Romário y Cafú. También aparecen nombres como Clarence Seedorf, Fernando Hierro y Paolo Maldini entre los confirmados.

El sistema de juego será de eliminación directa, comenzando desde los cuartos de final hasta definir al campeón. Los encuentros se disputarán en dos tiempos de 30 minutos, con la posibilidad de realizar cambios ilimitados, y de acuerdo con el reglamento, los partidos se jugarán con once futbolistas por equipo y nueve suplentes disponibles por selección.

“Es muy especial para los que ya jugamos fútbol tener la oportunidad de disputar un Mundial como este. Estoy muy feliz de ser uno de los brasileños que tendrá la oportunidad de volver a la cancha para hacer lo que más me gusta, que es jugar fútbol, especialmente en mi ciudad y en el Maracaná”, afirmó el excampeón del mundo en 1994, Romário.

Desde la organización proyectan un fuerte impacto mediático y turístico. Se espera que el torneo sea seguido por cientos de millones de personas en todo el mundo y que atraiga a unos 50 mil visitantes extranjeros a Río de Janeiro, transformándose en un evento global que reviva la nostalgia de varias generaciones de fanáticos.