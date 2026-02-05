Subtel ordena bloqueo total de popular operador de IPTV y a todas sus plataformas asociadas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a Magis TV y todas sus versiones, incluidas Flujo TV y Xuper TV, por tratarse de plataformas de IPTV que retransmiten contenidos sin autorización de sus titulares.

El oficio, firmado por el subsecretario Claudio Araya, fue enviado a los principales ISP del país —como Entel, Movistar, ClaroVTR, Wom, DirecTV y Starlink—, quienes deberán ejecutar la medida en un plazo de cinco días y notificar a los usuarios que el bloqueo responde a una “infracción a las leyes de propiedad intelectual”.

Según detalla Subtel a Emol, el bloqueo deberá aplicarse de manera “dinámica”, lo que implica impedir el acceso a “todo dominio, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o ‘espejo’ que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos”, con el fin de asegurar la efectividad de la medida.

Magis TV Ampliar

“ Bloquear, borrar o impedir la ejecución”

La instrucción se basa en una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, dictada tras una demanda de Warner Bros., que también ordenó a Google y Apple retirar estas aplicaciones de sus tiendas y suspender las cuentas de desarrollador asociadas.

El documento incluye además la obligación de “bloquear, borrar o impedir la ejecución permanente” de estas apps en dispositivos como set-top box o Dbox.

La decisión se conoce en medio de cuestionamientos desde la industria digital por la comercialización de TV Box vinculados a plataformas pirata en marketplaces nacionales.