;

Subtel ordena bloqueo total de popular operador de IPTV y a todas sus plataformas asociadas

La instrucción fija un plazo de cinco días para ejecutar la medida, obliga a los ISP a informar a los usuarios y se basa en una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago.

Martín Neut

Decodificador de televisión

Decodificador de televisión / Mara Duchetti

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a Magis TV y todas sus versiones, incluidas Flujo TV y Xuper TV, por tratarse de plataformas de IPTV que retransmiten contenidos sin autorización de sus titulares.

El oficio, firmado por el subsecretario Claudio Araya, fue enviado a los principales ISP del país —como Entel, Movistar, ClaroVTR, Wom, DirecTV y Starlink—, quienes deberán ejecutar la medida en un plazo de cinco días y notificar a los usuarios que el bloqueo responde a una “infracción a las leyes de propiedad intelectual”.

Revisa también:

ADN

Según detalla Subtel a Emol, el bloqueo deberá aplicarse de manera “dinámica”, lo que implica impedir el acceso a “todo dominio, subdominio, dirección IP, enlace, redirección o ‘espejo’ que reproduzca total o parcialmente los contenidos ilícitos”, con el fin de asegurar la efectividad de la medida.

ADN

Magis TV

Bloquear, borrar o impedir la ejecución”

La instrucción se basa en una resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, dictada tras una demanda de Warner Bros., que también ordenó a Google y Apple retirar estas aplicaciones de sus tiendas y suspender las cuentas de desarrollador asociadas.

El documento incluye además la obligación de “bloquear, borrar o impedir la ejecución permanente” de estas apps en dispositivos como set-top box o Dbox.

La decisión se conoce en medio de cuestionamientos desde la industria digital por la comercialización de TV Box vinculados a plataformas pirata en marketplaces nacionales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad