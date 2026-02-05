;

“Vieja tóxica” y “borrego de perfil criminal”: el duro cruce entre Carmen Hertz y Claudio Crespo

El intercambio se produjo tras la absolución del exoficial en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, reabriendo el debate por el estallido social.

Martín Neut

Hertz - Crespo

Hertz - Crespo

Un cruce de alto tono en redes sociales protagonizaron la diputada Carmen Hertz y el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, luego de que este último fuera absuelto en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Tras conocerse el fallo del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que concluyó que Crespo actuó en legítima defensa, la parlamentaria calificó la resolución como “un escándalo” y una “vergüenza incalificable”.

Revisa también:

ADN

En suma, la diputada acusó una “impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo infligido que le significó ceguera total”. En ese contexto, lo tildó de “criminal”.

“Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta”

La respuesta del excarabinero llegó a través de X, donde citó el mensaje de Hertz y escribió: “Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia”.

Luego agregó: “Carmen Hertz, eres una comunista corrupta”.

Tras nuevas intervenciones en el intercambio, la diputada volvió a responder señalando que “los insultos de Claudio Crespo, borrego de perfil criminal, significan que estoy en el lado correcto de la historia”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad