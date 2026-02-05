“Vieja tóxica” y “borrego de perfil criminal”: el duro cruce entre Carmen Hertz y Claudio Crespo

Un cruce de alto tono en redes sociales protagonizaron la diputada Carmen Hertz y el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, luego de que este último fuera absuelto en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Tras conocerse el fallo del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que concluyó que Crespo actuó en legítima defensa, la parlamentaria calificó la resolución como “un escándalo” y una “vergüenza incalificable”.

En suma, la diputada acusó una “impunidad total ante el traumatismo ocular gravísimo infligido que le significó ceguera total”. En ese contexto, lo tildó de “criminal”.

Además de corrupta que viajaba todos los años a España y cobraba su sueldo igual. @carmen_hertz eres una comunista corrupta. pic.twitter.com/tC1eSp2Twz — CLAUDIO CRESPO (@ClaudioCrespoG) February 3, 2026

La respuesta del excarabinero llegó a través de X, donde citó el mensaje de Hertz y escribió: “Menos mal que esta vieja tóxica no fue reelecta. No podrá escupir más odio en el Congreso Nacional y eso sí que es un avance para la democracia”.

Luego agregó: “Carmen Hertz, eres una comunista corrupta”.

Tras nuevas intervenciones en el intercambio, la diputada volvió a responder señalando que “los insultos de Claudio Crespo, borrego de perfil criminal, significan que estoy en el lado correcto de la historia”.