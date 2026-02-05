;

AUDIO. “Si me preguntas, no deberíamos haber jugado el fin de semana. Dejamos de ingresar casi 100 millones de pesos”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, se refirió a los perjuicios económicos que tendrá su club al jugar sin público ante la U de Chile.

Javier Catalán

Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato

Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato

Un verdadero golpe fue el que sufrió Huachipato tras la determinación de las autoridades de que el partido ante la Universidad de Chile se juegue sin público en el Estadio CAP de Talcahuano.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Hernán Rosenblum, controlador de los “acereros”, se refirió a los días de reuniones que sostuvo para intentar contar con hinchas en el recinto, aunque finalmente no logró convencer a los encargados de la seguridad.

“Para nosotros es muy lamentable tener que jugar sin público. Pasamos por varias etapas y solicitudes, aceptadas en un principio y luego rechazadas. En un comienzo podíamos jugar con 9.000 personas de hinchada local y visitante, algo por lo que siempre hemos luchado, para que exista un marco importante, con nuestros hinchas y sus familias”, señaló de entrada el dirigente.

“Por otra parte, tenemos el compromiso de darle continuidad al campeonato, con este cuaderno de cargos de TNT Sports. Nos encontramos entre la espada y la pared. Si me preguntas en lo personal, no deberíamos haber jugado el fin de semana y haber buscado alguna fecha en la que pudieran asistir nuestros hinchas, y no jugar a estadio vacío, que nada bien le hace al espectáculo”, agregó.

Al ser consultado por los motivos entregados por las autoridades para no autorizar público, comentó: “Hay que entender el contexto: estamos en una región bajo Estado de Catástrofe, algo absolutamente atendible, pero a eso luego se sumó lo ocurrido en el partido de la U de Chile con Audax. Sin duda, eso se agregó a las constantes negativas a las solicitudes que hicimos”.

Además, Rosenblum abordó los fuertes perjuicios económicos que implica para Huachipato jugar a puertas cerradas. “Lo que se deja de ingresar es aproximadamente entre 80, 90 o hasta 100 millones de pesos. Nosotros lo habíamos definido según el valor de las entradas, pero lo que más duele es que tenemos abonados a los que no les podemos responder en momentos como estos. Obviamente vamos a tener que ver la forma de resarcir a la gente”, explicó.

Es solo pérdida en lo monetario. Después del partido tendremos que sentarnos a discutir cómo cubriremos el déficit que se va a generar. Aquí sale dañado el fútbol en general. Al menos vamos a contribuir a darle continuidad al Campeonato Nacional, aunque a Huachipato le duela al bolsillo”, cerró el controlador de los “acereros”.

