Drama interno en Coquimbo Unido: buscan la salida de un reciente fichaje por problemas en el camarín

Revelan que el cuadro “Pirata” trabaja para concretar la salida de Matías Fracchia del club tras problemas con el cuerpo técnico y el plantel.

Un verdadero drama interno sacude a Coquimbo Unido en los últimos días, situación que podría derivar en la salida de un jugador que llegó al club hace apenas semanas.

Según información de Mi Radio, el cuadro “Pirata” ya le estaría buscando una salida a Matías Fracchia, defensor que arribó a la institución el 16 de diciembre de 2025 y que apenas alcanzó a disputar 77 minutos oficiales.

De acuerdo a lo señalado por el medio citado, todo se habría originado en la final de la Supercopa que el “Barbón” ganó ante la Universidad Católica hace dos semanas. En dicho encuentro, el jugador no fue citado, situación que generó su molestia y lo llevó a tomar la decisión de no viajar con el plantel a Viña del Mar.

Esta determinación de no acompañar a sus compañeros en uno de los partidos más importantes en la historia del club provocó un profundo malestar tanto en el plantel como en el cuerpo técnico.

Ante este escenario, la dirigencia de Coquimbo Unido buscaría concretar la salida de Fracchia con el objetivo de descomprimir el ambiente interno del camarín, considerando los importantes desafíos que tendrá la institución durante la temporada 2026.

