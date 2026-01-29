;

Sorpresa en el mercado: Deportes La Serena se refuerza con el hermano de un campeón del mundo con Argentina

Desde el otro lado de la cordillera dan por hecho la llegada de Francis Mac Allister al cuadro “papayero”.

Javier Catalán

Foto: El Destape

Foto: El Destape

Deportes La Serena busca dejar atrás las penurias vividas en 2025 y por eso se ha reforzado con fuerza de cara a la nueva temporada.

El conjunto granate ya suma ocho incorporaciones en el presente mercado de fichajes, pero desde Argentina aseguran que tiene cerrado a otro refuerzo más.

Según informó el periodista César Merlo, Francis Mac Allister será nuevo jugador de Deportes La Serena, llegando desde Argentinos Juniors para sumarse al plantel de los “papayeros”.

Revisa también:

ADN

Tal como indica su apellido, es hermano de Alexis Mac Allister, actual jugador del Liverpool y campeón del mundo con la selección argentina. Además, Kevin, otro de los hermanos, también milita en el fútbol europeo, defendiendo la camiseta del Union Saint-Gilloise de Bélgica.

A diferencia del resto de su familia, Deportes La Serena será el primer club fuera de Argentina para Francis, quien hasta hace pocos días vestía la camiseta del “Bicho” de La Paternal. De hecho, alcanzó a disputar un partido por la Copa Argentina el pasado 22 de enero.

El volante de contención de 30 años también registra pasos por Rosario Central, Talleres de Córdoba e Instituto, y ahora vivirá su primera experiencia en el fútbol chileno.

