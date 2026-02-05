El millonario monto que tendría que pagar Colo Colo si quiere despedir a Fernando Ortiz

El inicio de la Liga de Primera para Colo Colo dejó a los hinchas albos bastante preocupados por la imagen que mostró el equipo, ya que el 3-1 sufrido ante Deportes Limache no era algo esperado.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no evidenciaron avances respecto al equipo que la temporada pasada no clasificó a ninguna competencia internacional, por lo que los fanáticos y también la directiva comienzan a perder la paciencia con el “Tano”.

Si ya resultó sorpresivo que el entrenador continuara pese al mal cierre de año que tuvo, la posibilidad de su salida irá creciendo semana a semana si no logra revertir la situación, lo que además podría traer problemas para las arcas de Blanco y Negro.

Según información de ADN Deportes, en el contrato del técnico argentino está estipulada una revisión en junio, una vez finalizado el primer semestre de la temporada. En caso de que se decida que el DT no continúe, se le deberá pagar una indemnización de 300 mil dólares.

Sin embargo, la situación cambia si desde Colo Colo optan por despedir a Ortiz en las próximas fechas, ya que se debería entrar en una negociación con el entrenador, donde es probable que el monto aumente.