Chilevisión ya comenzó a calentar motores para la segunda temporada de Fiebre de Baile, y lo hizo a lo grande: durante la final del exitoso estelar confirmó el regreso inmediato del programa y reveló a los primeros famosos que serán parte .

Según lo anunciado por el canal, el nuevo ciclo debutará en marzo y contará con una importante incorporación al panel evaluador: Francisca García-Huidobro, quien se sumará como quinta jurado tras su paso por Mega.

Entre los nombres confirmados destaca una mezcla de rostros ligados a realities, la televisión y el espectáculo nacional, lo que anticipa una competencia marcada por fuertes personalidades y alto impacto mediático.

Los primeros confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile

Fran Maira

Chilevisión Ampliar

Valentina Roth

Chilevisión Ampliar

Junior Playboy

Chilevisión Ampliar

Betsy Camino

Chilevisión Ampliar

Botota Fox