;

FOTOS. Fiebre de Baile confirma su segunda temporada: estos son los primeros confirmados y la nueva integrante del jurado

Durante la gran final del estelar, Chilevisión oficializó el regreso del programa y adelantó los nombres que protagonizarán la próxima competencia sobre la pista.

Ruth Cárcamo

Chilevisión

Chilevisión

Chilevisión ya comenzó a calentar motores para la segunda temporada de Fiebre de Baile, y lo hizo a lo grande: durante la final del exitoso estelar confirmó el regreso inmediato del programa y reveló a los primeros famosos que serán parte.

Según lo anunciado por el canal, el nuevo ciclo debutará en marzo y contará con una importante incorporación al panel evaluador: Francisca García-Huidobro, quien se sumará como quinta jurado tras su paso por Mega.

Revisa también

ADN

Entre los nombres confirmados destaca una mezcla de rostros ligados a realities, la televisión y el espectáculo nacional, lo que anticipa una competencia marcada por fuertes personalidades y alto impacto mediático.

Los primeros confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile

  • Fran Maira
ADN

Chilevisión

  • Valentina Roth
ADN

Chilevisión

  • Junior Playboy
ADN

Chilevisión

  • Betsy Camino
ADN

Chilevisión

  • Botota Fox
ADN

Chilevisión

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad