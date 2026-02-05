FOTOS. Fiebre de Baile confirma su segunda temporada: estos son los primeros confirmados y la nueva integrante del jurado
Durante la gran final del estelar, Chilevisión oficializó el regreso del programa y adelantó los nombres que protagonizarán la próxima competencia sobre la pista.
Chilevisión ya comenzó a calentar motores para la segunda temporada de Fiebre de Baile, y lo hizo a lo grande: durante la final del exitoso estelar confirmó el regreso inmediato del programa y reveló a los primeros famosos que serán parte.
Según lo anunciado por el canal, el nuevo ciclo debutará en marzo y contará con una importante incorporación al panel evaluador: Francisca García-Huidobro, quien se sumará como quinta jurado tras su paso por Mega.
Revisa también
Entre los nombres confirmados destaca una mezcla de rostros ligados a realities, la televisión y el espectáculo nacional, lo que anticipa una competencia marcada por fuertes personalidades y alto impacto mediático.
Los primeros confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile
- Fran Maira
- Valentina Roth
- Junior Playboy
- Betsy Camino
- Botota Fox
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.