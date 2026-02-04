;

“Hay un comité creativo de mentiras...”: Edymar Acevedo entregó detalles íntimos de su relación con Raquel Argandoña

La maestra de baile compartió con la presentadora como jurados en el programa Fiebre de Baile.

Nicolás Lara Córdova

“Hay un comité creativo de mentiras...”: Edymar Acevedo entregó detalles íntimos de su relación con Raquel Argandoña

Esta semana Fiebre de Baile entró en su recta final, cuyo desenlace se vivirá la noche de este miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena.

La producción del programa aún no ha definido al jurado para el final del estelar, pero en las últimas semanas se habló de una mala relación entre Edymar Acevedo y Raquel Argandoña.

Revisa también:

ADN

En entrevista en el podcast Amiga, ¿Supiste?, la maestra de danza se refirió a dichos rumores.

De verdad es muy chistoso. Inventaban, hasta hace poco, unas cosas muy divertidas. Que me llevaba mal con la Raquel, esa fue una de muchas cosas. Falso. Que salí llorando. Que fui a hacer un escándalo a la producción porque me dio un berrinche”, indicó.

“Ni siquiera cuando estaba en el colegio llamaron a mi apoderado porque me portaba mal. Yo era intachable, ordenada, súper tranquila y serena, nunca un problema con nadie. Entonces, ¿con qué cara, recién llegando, iba a ir a pelear con la producción por un berrinche?”, comentó.

En el espacio, Edymar Acevedo le dedicó unas palabras a Raquel Argandoña donde le dio énfasis al profesionalismo de la presentadora de 68 años.

“Inventaron un montón de cosas, pero aquí desmiento absolutamente todo. De hecho, me da mucha risa. Hay un comité creativo de mentiras, porque son demasiado impresionantes para inventar cosas”, comentó entre risas.

Es súper buena, Raquel es una profesional de excelencia”, dijo Acevedo.

Finalmente, la maestra de baile se refirió a la relación que mantiene con la también actriz, conocida por interpretar a la Quintrala.

No somos amigas, no nos visitamos ni le llevo la cartera. Todo eso es falso. Yo tengo mi opinión, ella tiene la suya; los Power Peralta, que son un encanto, también, al igual que Vasco. Pero nadie me dice lo que tengo que decir. Soy totalmente libre”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad