“Hay un comité creativo de mentiras...”: Edymar Acevedo entregó detalles íntimos de su relación con Raquel Argandoña

Esta semana Fiebre de Baile entró en su recta final, cuyo desenlace se vivirá la noche de este miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena.

La producción del programa aún no ha definido al jurado para el final del estelar, pero en las últimas semanas se habló de una mala relación entre Edymar Acevedo y Raquel Argandoña.

En entrevista en el podcast Amiga, ¿Supiste?, la maestra de danza se refirió a dichos rumores.

“De verdad es muy chistoso. Inventaban, hasta hace poco, unas cosas muy divertidas. Que me llevaba mal con la Raquel, esa fue una de muchas cosas. Falso. Que salí llorando. Que fui a hacer un escándalo a la producción porque me dio un berrinche”, indicó.

“Ni siquiera cuando estaba en el colegio llamaron a mi apoderado porque me portaba mal. Yo era intachable, ordenada, súper tranquila y serena, nunca un problema con nadie. Entonces, ¿con qué cara, recién llegando, iba a ir a pelear con la producción por un berrinche?”, comentó.

En el espacio, Edymar Acevedo le dedicó unas palabras a Raquel Argandoña donde le dio énfasis al profesionalismo de la presentadora de 68 años.

“Inventaron un montón de cosas, pero aquí desmiento absolutamente todo. De hecho, me da mucha risa. Hay un comité creativo de mentiras, porque son demasiado impresionantes para inventar cosas”, comentó entre risas.

“Es súper buena, Raquel es una profesional de excelencia”, dijo Acevedo.

Finalmente, la maestra de baile se refirió a la relación que mantiene con la también actriz, conocida por interpretar a la Quintrala.

“No somos amigas, no nos visitamos ni le llevo la cartera. Todo eso es falso. Yo tengo mi opinión, ella tiene la suya; los Power Peralta, que son un encanto, también, al igual que Vasco. Pero nadie me dice lo que tengo que decir. Soy totalmente libre”, cerró.