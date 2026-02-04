‘El Club de la Comedia’ y ‘Teatro en Chilevisión’ están de regreso: fechas confirmadas para su estreno

Tras el éxito de Fiebre de Baile y ¿Cuánto vale el show? Chilevisión continúa apostando por programas de realidad.

Por ello, la señal televisiva traerá de vuelta los clásicos programas El Club de la Comedia y Teatro en Chilevisión, los cuales serán transmitidos en horario prime a partir de marzo.

Por el lado del programa de humor, volverá los jueves con la participación de humoristas como María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Claudio Michaux, entre otros.

El director creativo de este programa será Pato Pimienta, quien participó en la primera temporada de este recordado programa de televisión.

Teatro en Chilevisión, en tanto volverá luego de 13 años y contará con Cristián Riquelme como presentador.