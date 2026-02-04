;

Danza de millones: ¿Cuánto dinero se llevará el ganador de la final de Fiebre de Baile?

La competencia de baile tendrá este miércoles su gran final que se llevará a cabo en el Movistar Arena.

Nicolás Lara Córdova

Chilevisión

Chilevisión

La noche de este miércoles 4 de febrero se llevará a cabo la gran final de la sexta temporada de Fiebre de Baile.

Este se realizará en el Movistar Arena y contará con la presentación de artistas como Zúmbale Primo y Kidd Voodoo.

Durante la semana, una de las favoritas para ser parte de este final de temporada decidió abandonar el programa. Nos estamos refiriendo a Cony Capelli, quién tomó esta decisión para proteger su salud emocional.

Los seis bailarines que darán lo mejor de sí en el Movistar Arena serán: Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Camila Andrade, Cata Days y Princesa Alba.

El ganador o ganadora del programa se embolsará la suma de 20 millones de pesos, sumado a un viaje cortesía de Masai Travel para dos personas.

