Estudio confirma que la chía ayuda a prevenir la diabetes tipo 2: descubre cómo debes consumirla

Incorporar este alimento en tu dieta diaria mejora la glucosa y protege la función hepática.

Un nuevo estudio publicado en Nutrition & Metabolism confirma que la chía podría ser una herramienta natural para prevenir la diabetes tipo 2.

La investigación, realizada por la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz de Irán, evaluó los efectos de consumir 40 gramos diarios de semillas de chía en personas con obesidad y enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Durante ocho semanas, los participantes que incorporaron chía en su alimentación mostraron mejoras significativas: disminuyó la resistencia a la insulina, se redujeron marcadores hepáticos y se registró menor fibrosis.

Además, los pacientes consumieron menos calorías, lo que potencia los beneficios metabólicos.

Los expertos destacaron que estos efectos positivos se deben a los nutrientes bioactivos de la chía, como ácido alfa-linolénico (ALA), fibra soluble y polifenoles. Estos compuestos ayudan a regular la glucosa, reducir la inflamación y mejorar la función hepática.

Al respecto, Carolina Chica, gerente de nutrición, investigación y desarrollo de Benexia, aseguró que “la chía es un alimento funcional único: aporta grasas saludables, proteínas, antioxidantes y fibra soluble que fortalecen las funciones metabólicas esenciales”.

“Su consumo regular puede convertirse en una estrategia natural y accesible para prevenir enfermedades metabólicas”, agregó.

