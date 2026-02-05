“Entre más me pifeen, más contrato tengo y más plata gano”

Durante la noche del miércoles se celebró la gran final de Fiebre de Baile. La gran ganadora de la nueva temporada fue Skarleth Labra.

La bailarina logró el 43% de la votación del público para llevarse $20 millones más un viaje cortesía de Masai Travel para dos personas.

En el jurado del estelar de baile de Chilevisión se encontraba Raquel Argandoña, quien fue pifeada por el público que llegó hasta el Movistar Arena.

La animadora de 68 años, fiel a su estilo, encaró a los presentes diciendo: “Estoy acostumbrada, así que pifeen no más”.

En conversación con Zona Latina, Argandoña continuó refiriéndose al momento que vivió durante la noche de este miércoles.

“A mi me encanta que me pifeen porque entre más lo hagan, más contrato tengo y más plata gano”, indicó ‘La Quintrala’.