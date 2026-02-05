;

“Entre más me pifeen, más contrato tengo y más plata gano”

Raquel Argandoña fue pifiada durante la gran final de Fiebre de Baile, donde Skarleth Labra fue la ganadora del estelar de Chilevisión.

Nicolás Lara Córdova

“Entre más me pifeen, más contrato tengo y más plata gano”

Durante la noche del miércoles se celebró la gran final de Fiebre de Baile. La gran ganadora de la nueva temporada fue Skarleth Labra.

La bailarina logró el 43% de la votación del público para llevarse $20 millones más un viaje cortesía de Masai Travel para dos personas.

Revisa también:

ADN

En el jurado del estelar de baile de Chilevisión se encontraba Raquel Argandoña, quien fue pifeada por el público que llegó hasta el Movistar Arena.

La animadora de 68 años, fiel a su estilo, encaró a los presentes diciendo: “Estoy acostumbrada, así que pifeen no más”.

En conversación con Zona Latina, Argandoña continuó refiriéndose al momento que vivió durante la noche de este miércoles.

A mi me encanta que me pifeen porque entre más lo hagan, más contrato tengo y más plata gano”, indicó ‘La Quintrala’.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad