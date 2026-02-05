;

Festival Viña 2026: Tonka Tomicic tendrá rol protagónico en el evento del verano

Mega dio a conocer esta tarde a los animadores que tendrá la trandicional gala que se realizará el próximo 20 de febrero.

Nicolás Lara Córdova

Festival Viña 2026: Tonka Tomicic tendrá rol protagónico en el evento del verano

En la última semana de febrero se realizará una nueva versión del Festival Internacional de Viña del Mar, la cual será transmitida a través de Mega.

El viernes 20 de dicho mes se llevará a cabo la Gala y la señal televisiva dio a conocer los rostros que estarán a cargo de la animación de dicho evento.

Revisa también:

ADN

Mega informó que Tonka Tomicic y José Antonio Neme serán quienes animarán la jornada que se realizará en el Sporting Club de Viña del Mar.

A ellos se sumarán Marcelo Marocchino quien realizará los comentarios de moda y Florencia Vial tomará las impresiones de los famosos que desfilarán.

Desde la señal televisiva informaron que esta edición de la Gala del Festival de Viña del Mar será la que cuente con el mayor despliegue técnico de la historia de este evento.

Además, el público que quiera ir a disfrutar de la Gala podrá adquirir de manera gratuita sus entradas, las cuales estarán disponibles a través del sistema Puntoticket a partir del próximo 13 de febrero.

