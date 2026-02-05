;

“Ellos tienen otro humor”: Latife Soto adelanta los dos comediantes que la pasarían mal con el Monstruo en Viña 2026

La tarotista aseguró que dos humoristas podrían enfrentar pifias, aunque uno tendría chances de revertir el escenario si sigue un consejo clave.

Javier Méndez

“Ellos tienen otro humor”: Latife Soto adelanta los dos comediantes que la pasarían mal con el Monstruo en Viña 2026

A semanas del arranque del Festival de Viña del Mar 2026, Latife Soto volvió a lanzar sus cartas para anticipar cómo les irá a los números más esperados de la Quinta Vergara: los comediantes.

Aunque en enero ya había hecho predicciones, esta vez reveló un cambio importante en el destino de dos artistas que se pondrán a prueba en uno de los eventos de mayor peso de la temporada estival.

Durante su aparición en La Hora de Jugar, la tarotista reafirmó que Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra, Stefan Kramer y Pastor Rocha tendrán presentaciones exitosas. Este último incluso sería una “revelación”.

“Ellos tienen otro humor”, dijo sobre el dúo restante que no fue mencionado en un principio.

Revisa también:

ADN

Esteban Düch, humorista venezolano, enfrentaría un camino más complejo: “Al principio va a estar al revés, pero va a terminar en la posición que le corresponde”, sostuvo la guía espiritual amiga de José Antonio Neme. Su “chispa caribeña” incluso se podría jugar a favor.

Quien sí podría despertar al “monstruo” sería Piare con P, aunque Soto entregó una fórmula para salir bien parada: “Tiene que no enganchar con eso (las pifias), tiene que sacar su magia de adentro”.

Agregó que si la comediante logra mantener su rutina sin caer en la presión, puede conectar con el público.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad