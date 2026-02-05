“Ellos tienen otro humor”: Latife Soto adelanta los dos comediantes que la pasarían mal con el Monstruo en Viña 2026

A semanas del arranque del Festival de Viña del Mar 2026, Latife Soto volvió a lanzar sus cartas para anticipar cómo les irá a los números más esperados de la Quinta Vergara: los comediantes.

Aunque en enero ya había hecho predicciones, esta vez reveló un cambio importante en el destino de dos artistas que se pondrán a prueba en uno de los eventos de mayor peso de la temporada estival.

Durante su aparición en La Hora de Jugar, la tarotista reafirmó que Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra, Stefan Kramer y Pastor Rocha tendrán presentaciones exitosas. Este último incluso sería una “revelación”.

“Ellos tienen otro humor”, dijo sobre el dúo restante que no fue mencionado en un principio.

Esteban Düch, humorista venezolano, enfrentaría un camino más complejo: “Al principio va a estar al revés, pero va a terminar en la posición que le corresponde”, sostuvo la guía espiritual amiga de José Antonio Neme. Su “chispa caribeña” incluso se podría jugar a favor.

Quien sí podría despertar al “monstruo” sería Piare con P, aunque Soto entregó una fórmula para salir bien parada: “Tiene que no enganchar con eso (las pifias), tiene que sacar su magia de adentro”.

Agregó que si la comediante logra mantener su rutina sin caer en la presión, puede conectar con el público.