VIDEO. Pellegrini y su historial ante Simeone antes de enfrentarlo en la Copa del Rey: “No considero ninguna bestia negra”

El entrenador chileno buscará romper su mala racha ante el “Cholo” en el duelo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Denis Doyle

Este jueves, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrenta uno de los partidos más importantes y, a la vez, complicados de la temporada: deberá medirse ante el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey.

El duelo adquiere mayor dificultad al recordar que al “Ingeniero” no le ha ido bien en sus enfrentamientos contra Diego Simeone, ya que de las 15 veces que se han medido, el chileno solo ha conseguido una victoria.

De hecho, en conferencia de prensa, el entrenador fue consultado sobre si el “Cholo” es su “bestia negra”, algo que el chileno descartó de inmediato.

No, no considero ninguna bestia negra. Hay equipos que a lo mejor tienen mejores resultados porque son más poderosos. Nosotros intentamos sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo, lo hemos hecho durante todos estos años, pero sin duda son instituciones más poderosas que la nuestra. Eso no quiere decir que no tengamos la personalidad para salir a ganar”, señaló Pellegrini sobre Simeone.

Yo no creo que el Cholo Simeone pueda ser discutido en el Atlético de Madrid. Un técnico que lleva tantos años en el mismo club, con un estilo de juego claro y con logros importantes… Quizás siempre un poco detrás de las dos instituciones más poderosas y con mayor presupuesto. Es poco lo que se puede cuestionar el trabajo del Cholo durante tantos años en una institución tan grande”, agregó sobre su colega argentino.

