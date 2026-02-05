Corte de agua no programado deja sin suministro por 12 horas a sector de Las Condes: revisa los puntos de abastecimiento

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Corte de agua no programado afecta a sector de Las Condes

Un corte no programado de agua potable afecta desde la noche de este jueves a un sector de la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

La interrupción del suministro comenzó a las 21:00 horas y se extenderá hasta las 09:00 de la mañana de este viernes, según confirmaron desde Aguas Andinas.

La medida impacta principalmente al sector de San Carlos de Apoquindo, en las inmediaciones del estadio de la Universidad Católica.

El perímetro afectado se concentra entre las calles Las Lomas y La Cumbre, abarcando hasta la intersección de Camino San Francisco de Asís con Francisco Bulnes Correa.

Cuatro punto para abastecerse

Desde la sanitaria explicaron que la suspensión se originó por una incidencia imprevista, lo que impidió realizar un aviso con mayor antelación a los vecinos.

Como medida de mitigación, la empresa dispuso cuatro puntos de abastecimiento alternativo con estanques de agua en distintos puntos del sector.

Los puntos habilitados se ubican en Camino Gran Vista con El Remanso, Parque Natural La Plaza Sur, San Carlos de Apoquindo con Monseñor Álvaro de Portillo y San Carlos de Apoquindo con Camino San Francisco de Asís, donde los residentes pueden acudir mientras se mantenga la interrupción del servicio.