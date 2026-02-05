;

Se juega, pero sin público: autorizan el partido entre Huachipato y la U de Chile en Talcahuano

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, confirmó que el duelo se jugará este domingo a las 12:00 horas.

Daniel Ramírez

La millonaria relación entre la U y Huachipato de los últimos años | Agencia Uno

Este jueves, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, confirmó la realización del partido entre Huachipato y la U. de Chile, programado para el domingo 8 de febrero en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

Tras las últimas reuniones, la autoridad regional informó que el encuentro se jugará sin público, ante la alerta temprana preventiva por incendios forestales en la región.

“Esta mañana, Huachipato ingresó una nueva propuesta, donde se habla de un partido sin público, el domingo a las 12:00 horas, con un dispositivo de seguridad especial por el cerro aledaño que se encuentra en esa zona y que es de harto riesgo”, señaló Pacheco.

“Se va a desplegar un carro de bomberos para tener a disposición ante cualquier situación de contingencia. También habrá guardias en todo ese perímetro para garantizar la seguridad”, agregó.

“Por ser un partido de alta envergadura, y con algunos antecedentes de hechos de violencia, tomamos todos los resguardos posibles. Eso es lo que se buscó desde el primer minuto”, concluyó el delegado presidencial del Biobío.

