“¿Cómo vive una persona así?”: Claudio Arrendondo realiza fuerte llamado de atención por crudo presente del teatro chileno

El actor chileno Claudio Arredondo lanzó un fuerte llamado de atención. Durante una reciente entrevista en el podcast Más de Ti, el intérprete de Amores de Mercado y Papá a la Deriva analizó la actual escena del teatro en Chile.

Según su visión, en cierto punto las universidades privadas abusaron de la carrera de Actuación. Incluso, el intérprete aseguró que se generó una sobrepoblación de este tipo de artistas. Pero lo más alarmante hoy sería un fenómeno diferente.

“Lo otro preocupante son las temporadas teatrales que se están haciendo. Ayer hablaba con un colega, me decía: ‘me tengo que ir rápido porque tengo función’. Él es compañero mío en La Sociedad de los Poetas Muertos“, relató.

“Me decía: ‘tuve tres funciones en el GAM’. Tres funciones no son nada. ¿Cómo vive una persona así?, ¿cuánto recupera?, ¿a cuándo tú puedes acceder monetariamente por tres funciones? Muy poco“, cuestionó el hijo de Gabriela Medina.

“Si ese compañero no estuviera también en la obra en la que está trabajando conmigo, ¿cómo lo hace? Es muy difícil“, añadió.

Según su experiencia, los culpables detrás de este tipo de situaciones podrían ser los programadores de la cartelera. “Yo no sé cuál es el criterio que ellos tienen”, sostuvo.

“Yo creo que deben pensar que, entre más programen, muestran más diversidad o una gran posibilidad de tener muchas obras. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho. Estamos dejando gente sin nada”, concluyó.