Kast llega a El Salvador para visitar megacárcel y reunirse con Bukele: “Para nosotros es muy relevante”

Durante la madrugada de este viernes, el presidente electo José Antonio Kast arribó a El Salvador, su última parada de su gira por Centroamérica, tras su paso por República Dominicana y Panamá.

En el país, el mandatario electo tiene programada una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para luego sostener una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele.

En la antesala de esta cita, Kast habló con los medios de comunicación y destacó la gestión del mandatario salvadoreño: “Respecto del viaje que iniciamos ahora para llegar a El Salvador en unas horas más, esto también para nosotros es muy relevante”.

“Es una gran oportunidad”

“Yo ya he estado en El Salvador. No conozco al Presidente Bukele, es una gran oportunidad para conocerlo a él, a la Primera Dama, y profundizar las relaciones que vienen de hace muchos años ”, añadió.

Finalizada su visita a El Salvador, José Antonio Kast regresará a Chile para iniciar este lunes una gira por Europa, que incluirá visitas a Bélgica, Italia y Hungría.