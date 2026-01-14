Avance contra la caída del pelo: descubren por accidente un compuesto que “estimula un crecimiento vigoroso”

Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y la Universidad COMSATS (Pakistán) ha revelado un avance que podría transformar la industria dermatológica: un gel basado en un azúcar natural capaz de generar un “crecimiento robusto” del cabello. El compuesto, denominado 2-desoxi-D-ribosa (2dDR) —un componente fundamental del azúcar presente en nuestro ADN—, demostró ser tan efectivo como el minoxidil, el fármaco estándar para tratar la alopecia.

Este descubrimiento, que fue reportado originalmente por el portal especializado ScienceAlert, ocurrió de forma accidental. Los investigadores se encontraban estudiando cómo este azúcar ayudaba a la cicatrización de heridas en ratones, cuando notaron que el pelaje alrededor de las lesiones tratadas crecía mucho más rápido y grueso que en el resto de los animales.

Eficacia comparable al Minoxidil

Tras el hallazgo fortuito, el equipo desarrolló un gel biodegradable y no tóxico para probarlo específicamente en modelos de alopecia androgénica (calvicie común). Tras 20 días de aplicación diaria, los resultados mostraron que el gel de azúcar logró una recuperación capilar de entre el 80% y 90%, igualando el desempeño del minoxidil comercial. “Nuestra investigación sugiere que la respuesta para tratar la caída del cabello podría ser tan simple como usar un azúcar natural para potenciar el suministro de sangre a los folículos”, explicó la profesora Sheila MacNeil, ingeniera de tejidos de la Universidad de Sheffield.

El mecanismo de acción, aunque aún bajo investigación, parece estar vinculado a la capacidad del azúcar para estimular el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis). Al aumentar la irrigación en el cuero cabelludo, los folículos pilosos reciben más nutrientes, lo que prolonga la fase de crecimiento y mejora el grosor de cada hebra.

Un futuro sin efectos secundarios

De acuerdo al estudio publicado en la revista Frontiers in Pharmacology, una de las mayores ventajas de este nuevo tratamiento es su perfil de seguridad. A diferencia de fármacos actuales como la finasterida, que puede provocar alteraciones hormonales o efectos secundarios sexuales, el azúcar 2dDR es una sustancia biocompatible y económica que ya forma parte de los procesos biológicos de humanos y animales.

Aunque los resultados son preliminares y se han limitado a modelos animales, los científicos son optimistas sobre su aplicación en personas. Si se valida en ensayos clínicos, este gel no solo serviría para tratar la calvicie común, sino que también podría ser utilizado para estimular el crecimiento de pestañas, cejas y cabello en pacientes que han pasado por procesos de quimioterapia.