Conocida tienda de ropa argentina se va de Chile: cerrará su única sucursal en Santiago

La marca inició un proceso para rematar y liquidar sus artículos.

Conocida tienda de ropa argentina se va de Chile: cerrará su única sucursal en Santiago

Conocida tienda de ropa argentina se va de Chile: cerrará su única sucursal en Santiago

Una conocida marca de ropa argentina se va de Chile tras anunciar el cierre de su única sucursal en el país.

Se trata de Cuesta Blanca, retailer enfocada en la ropa femenina que desembarcó en el país en 2022 en el Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

La tienda operaba en un local de aproximadamente 600 metros cuadrados, lugar en el que la marca trató de posicionar su presencia en el mercado chileno.

¿Qué dijeron del cierre de Cuesta Blanca?

En diálogo con ADN.cl, desde Mall Plaza comunicaron que “la renovación que hoy estamos haciendo es un mix que considera la salida de Cuesta Blanca para recibir tres nuevas marcas”.

De acuerdo al centro comercial, entre las tiendas que llegarán a Mall Plaza Norte en lugar de Cuesta Blanca “se encuentra Skechers”.

Remate de prendas

Tras el anuncio del cierre de Cuesta Blanca, la marca inició un proceso para rematar y liquidar sus artículos.

El remate de prendas se está llevando a cabo en la Bodega Prandel, ubicada en Las Parcelas 7950, en la comuna de Peñalolén, según consignó El Dínamo.

