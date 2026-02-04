José Antonio Kast defiende giras previas a asumir: “Son relevantes porque permiten generar vínculos”

En medio de su gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, con quien abordó temas en torno al modelo de seguridad y el combate a la migración ilegal.

Tras el encuentro, el mandatario electo comentó que “hemos visto como... si bien no replicar el mismo modelo, sí tomar ejemplos, como los que hemos visto en otras naciones , para poder garantizar lo que hemos denominado ‘Plan escudo fronterizo en Chile’”.

“Si bien uno no puede copiar exactamente lo que ocurre en distintos países, uno puede ir aprendiendo de cómo regular situaciones que van afectando la cultura, la calidad de vida y todo el sistema de prestación de servicios públicos”, añadió.

En esa línea, José Antonio Kast recordó cuando en 2024 conoció la valla que instaló Hungría en la frontera con Serbia para combatir la inmigración ilegal. “Fuimos a verla porque queremos instalar... durante mucho tiempo hablé de barreras físicas en el norte del país”, afirmó.

“Hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”, indicó.