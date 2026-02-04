;

José Antonio Kast defiende giras previas a asumir: “Son relevantes porque permiten generar vínculos”

Desde Hungría, el presidente electo destacó la valla que ese país instaló en la frontera con Serbia. “Colaboró para que hoy día tengan una situación económica y social mejor”, afirmó.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de su gira por Europa, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, con quien abordó temas en torno al modelo de seguridad y el combate a la migración ilegal.

Tras el encuentro, el mandatario electo comentó que “hemos visto como... si bien no replicar el mismo modelo, sí tomar ejemplos, como los que hemos visto en otras naciones, para poder garantizar lo que hemos denominado ‘Plan escudo fronterizo en Chile’”.

ADN

Getty Images | El primer ministro húngaro Viktor Orban / ATTILA KISBENEDEK

“Si bien uno no puede copiar exactamente lo que ocurre en distintos países, uno puede ir aprendiendo de cómo regular situaciones que van afectando la cultura, la calidad de vida y todo el sistema de prestación de servicios públicos”, añadió.

“Estas giras son relevantes”

En esa línea, José Antonio Kast recordó cuando en 2024 conoció la valla que instaló Hungría en la frontera con Serbia para combatir la inmigración ilegal. “Fuimos a verla porque queremos instalar... durante mucho tiempo hablé de barreras físicas en el norte del país”, afirmó.

Revisa también

ADN

“Hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”, indicó.

Finalmente, el presidente electo destacó que “estas giras previas a asumir el gobierno son relevantes, porque permiten generar vínculos entre distintos gobiernos, entre las personas que dirigen los gobiernos y facilitan el tema de la concreción de tratados o acuerdos”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad