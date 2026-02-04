Unión Española inició la temporada 2026 el pasado viernes, disputando su primer partido de la fase de grupos de la Copa Chile, en el que venció por la cuenta mínima a Deportes Recoleta.

En ese encuentro, los “hispanos” actuaron como visitantes, por lo que no tuvieron que preocuparse por ejercer la localía. Distinta será la situación en la revancha que disputarán el domingo 8 de febrero, ya que arrendaron el Estadio Municipal de La Pintana. No obstante, su regreso a casa está cada vez más cerca de concretarse.

A través de sus redes sociales, el cuadro de Independencia informó que los trabajos que se están realizando en la cancha y en los alrededores del Estadio Santa Laura están próximos a finalizar, por lo que el recinto podría volver a ser utilizado en el corto plazo.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que el proceso de renovación del campo de juego del Estadio Santa Laura–Universidad SEK se ha desarrollado exitosamente y que, próximamente, el recinto estará listo para su uso y la práctica del fútbol profesional”, escribieron en una publicación, acompañada de una imagen del césped en perfectas condiciones.

“Asimismo, mañana concluirán los trabajos de instalación de las nuevas luminarias en las cuatro torres del estadio. Posteriormente, se realizarán las pruebas correspondientes, avanzando así hacia la puesta en marcha de un renovado sistema de iluminación”, agregaron desde el club.

Además, con el objetivo de cuidar el pasto de la cancha principal, informaron que el festival Rockout, programado para el 25 de abril, se realizará en la cancha 2 de pasto sintético.