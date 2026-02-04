;

FOTOS. Multicampeón con la UC sorprende en redes sociales con radical decisión en su vida: “Me corté los co…”

Fernando “Chiki” Cordero documentó en su cuenta de Instagram todo el proceso de su vasectomía.

Javier Catalán

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO / Rodrigo Sáenz

En 2025, Fernando Cordero, referente de Universidad Católica, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional y que iniciaba una nueva etapa en su vida.

El actual tesorero del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) volvió a ser noticia, esta vez por una radical decisión en su vida personal, la cual compartió de manera cómica en sus redes sociales.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el “Chiki” documentó el proceso de su operación de vasectomía.

En primera instancia, subió una foto con la bata antes de ingresar al pabellón, acompañada del mensaje: “Recen por mí”, lo que incluso generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, más adelante reveló el motivo.

Así quedó, literal. Nada malo, me corté los co… Vasectomía”, escribió posteriormente, acompañado de una imagen y diversos emojis que hacen alusión a un corte de genitales.

El exlateral de la UC, Universidad de Concepción, Unión Española, Unión La Calera y otros equipos nacionales tomó la decisión de “cerrar la fábrica” luego de convertirse en padre de cuatro hijas: Javiera, Antonia, Martina y Florencia.

