Neven Ilic reacciona al nombramiento de Natalia Duco como futura ministra del Deporte: esto dijo sobre su caso de dopaje

En diálogo con ADN TOP, el nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional también abordó la renuncia de Arley Méndez al Team Chile para competir en los “Juegos Olímpicos del Dopaje”.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue elegido este miércoles como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), alcanzando el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.

A pocas horas del anuncio, el dirigente de 63 años conversó con ADN TOP desde Milán, Italia, y abordó este nuevo desafío en su carrera. Además, se refirió a la designación de Natalia Duco como futura ministra del Deporte y a reaccionó a la participación de Arley Méndez en los “Juegos Olímpicos del Dopaje”.

Consultado sobre el nuevo cargo que asumirá la exlanzadora de la bala, Ilic sostuvo que “a Natalia la conozco desde que tiene 16 años. Fui parte de toda su carrera, de todo su desarrollo y todas sus luchas. Si el Presidente de la República la designó, estoy seguro que va a ser un mejor un muy buen trabajo”.

“Obviamente todos los ministros del Deporte tienen el apoyo irrestricto de nuestras organizaciones y mío, porque lo que queremos que les vaya muy bien", añadió.

En esa línea, abordó las criticas que ha recibido Duco debido a la sanción de tres años que la atleta cumplió tras dar positivo por doping en 2018. “Creo que cualquier persona que comete un error tiene la posibilidad de recuperarse como lo ha hecho Natalia. Sí cometió un error, un error importante, pero la vida sigue y creo que fue capaz de demostrar que los errores se pueden ir dejando atrás y retomar la vida", afirmó.

Por último, Neven Ilic se limitó a opinar sobre la renuncia de Arley Méndez al Team Chile para competir en los ‘Juegos Olímpicos del Dopaje’, aunque su mensaje fue claro. “Respecto a Arley ni siquiera me voy a pronunciar”, sentenció.

