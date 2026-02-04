“Tener a un chileno como miembro del Comité Ejecutivo del COI es una ventaja para el país; significa mucho”

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue elegido este miércoles como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), alcanzando el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.

A pocas horas del anuncio, el dirigente de 63 años conversó con ADN TOP desde Milán, Italia, y abordó este nuevo gran desafío que asumira en su carrera.

“Acá estamos, a cuatro horas más, con mucho frío y lluvia, pero muy contentos. Creo que fue una un lindo trabajo, no fue fácil porque al final estaba compitiendo con el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Italia en su país y como pasan en estas cosas, fue 48-48 la primera vuelta. Empatamos, después desempatamos y tuve la suerte de poder ganar", comenzó declarando.

Consultado sobre la importancia de su nuevo cargo, Ilic explicó: “Significa mucho, con toda la humildad que corresponde. Es un salto relevante. El Comité Olímpico Internacional es la máxima expresión que tenemos todos los que queremos el olimpismo, en los comités olímpicos, en las federaciones, en Panam Sports".

“Todas las organizaciones que están alrededor del deporte sienten que el Comité Olímpico, y así lo es, es la máxima expresión. Tener la posibilidad de estar hoy día en su Comité Ejecutivo, donde se toman las decisiones relevantes y se define el futuro de muchos programas, es muy significativo para mí“, añadió.

“Pero también es significativo para América y para Chile, porque creo que esto es un premio de alguna manera al trabajo que se ha hecho en Chile y en América. Tener una voz sentada ahí, creo que va a ser muy importante para todos nosotros", remarcó.

El sueño de unos Juegos Olímpicos en Chile

Por otro lado, Neven Ilic se refirió a la posibilidad de que Chile sea sede de los Juegos Olímpicos 2036, cuya postulación ya fue presentada, y cómo su presencia en el Comité Ejecutivo del COI podría incidir en la decisión.

“Agua en la piscina hay y muy clara para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es el primer anhelo de Chile. Hoy día hay tres ciudades que quedaron seleccionadas, que fue Bangkok en Tailandia, Asunción en Paraguay y Santiago de Chile. Esa decisión se toma en junio y Chile está tremendamente bien espectado", aseguró.

“Hay una muy buena opinión de Chile, del trabajo que ha hecho, cómo se ha presentado y de la historia que tiene Chile a partir de los Juegos Suramericanos del 2006. Creo que Chile está tremendamente bien espectado y obviamente en mi posición en el Comité Ejecutivo puedo ayudar en lo que sea posible y en las formas que correspondan. Pero creo que es una ventaja para Chile tener hoy día a un chileno como miembro de ese Comité Ejecutivo", complementó.

Además, manifestó su confianza en que el nuevo presidente electo de Chile, José Antonio Kast, seguirá adelante con la postulación del país a los Juegos Olímpicos. “Confío ciegamente, porque creo que Chile ha demostrado que cuando toma un compromiso de este altísimo nivel, el compromiso es de Estado y no de los gobiernos”, afirmó.

“En mi experiencia y pensando en los Juegos Panamericanos, tuvimos tres presidentes de la República y los tres presidentes asumieron su responsabilidad cabalmente. Cumplieron en todo lo que era necesario cumplir y llegamos a esos exitosos Juegos panamericanos que pudimos mostrar el año 2023. No tengo ninguna duda de que esto es un compromiso de Estado que ya ha sido tomado y que el próximo Presidente de la República lo va a respetar y lo va a hacer de la mejor forma posible", remarcó.