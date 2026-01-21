Arley Méndez renuncia al Team Chile para competir en los “Juegos Olímpicos del Dopaje”

En octubre del año pasado, Arley Méndez parecía volver por sus fueros en el deporte de alto rendimiento.

Todo considerando que, tras retirarse de la actividad luego de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (con un castigo posterior por dopaje al consumir marihuana), regresó y logró la medalla de plata en el arranque de la categoría 88 kilos en el Mundial de levantamiento de pesas disputado en Noruega.

En aquella época, el pesista nacional no quiso proyectarse en torno a un ciclo olímpico que le permitiera ir a Los Ángeles 2028. "Sigo entrenando y, si se da la oportunidad, se da. Estoy enfocado en el día a día. Las capacidades físicas dirán la última palabra. Ya tengo 32 años, al cuerpo le falta descanso para recuperarse articularmente. Tengo la buena voluntad de seguir en lo que me gusta y espero que todo salga bien", dijo en diálogo con ADN TOP.

Sin embargo, esta semana Arley Méndez tomó una decisión que lo saca de toda actividad competitiva al ser anunciado como parte de los Enhanced Games, evento que se realizará en mayo, en Las Vegas.

Conocidos como los “Juegos Olímpicos del Dopaje”, se trata de una competencia que tendrá actividad en natación, atletismo y halterofilia, en la cual los organizadores incentivan el uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, cuestión que ha provocado el rechazo por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Comité Olímpico Internacional.

Todo, eso sí, a cambio de un millonario incentivo económico, pues se entregan 250 mil dólares para el ganador de la medalla de oro y un bonus de 250 mil dólares por batir el récord mundial de envión y arranque.

Tras ser anunciado como parte de los Enhanced Games, Arley Méndez perderá la Beca Proddar y quedará al margen de toda actividad federada. “Desde la Federación de Levantamiento de Pesas se nos informó que él decidió renunciar a su condición de deportista federado de alto rendimiento y no podrá representar a nuestro país en megaeventos del ciclo olímpico”, advirtió, en diálogo con El Mercurio, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

Así las cosas, todo el proceso que vivió Arley Méndez para concretar su nacionalización por gracia en 2017 queda en nada para el deporte chileno.