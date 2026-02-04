Histórico para el deporte chileno: Neven Ilic es electo como miembro del Comité Ejecutivo del COI
El presidente de Panam Sports alcanzó el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.
Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue elegido este miércoles como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI).
De esta manera, Ilic alcanzó el cargo más importante logrado por un dirigente chileno en la historia.
“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. La verdad es que hay muchas cosas por hacer y poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar”, señaló el dirigente deportivo de 66 años, tras su elección.
“Esto es un tremendo honor para Chile y yo estoy muy orgulloso de poder haber logrado este tremendo honor”, agregó el presidente de Panam Sports.
Neven Ilic inició su carrera dirigencial en la Federación de Tenis de Chile. Luego dio el salto y llegó al Comité Olímpico de Chile, organismo que presidió entre 2004 y 2017.
El desempeño demostrado en dichas funciones le permitió ser electo ese mismo año como presidente de Panam Sports. Asimismo, hace un par de años su nombre fue mencionado como posible candidato a la presidencia del Comité Olímpico Internacional.
