Cambio de día y hora: la alternativa que surge para no suspender el duelo entre la U de Chile y Huachipato

La realización del partido entre Universidad de Chile y Huachipato, programado para este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, sigue siendo una incógnita.

En primera instancia, la Delegación Presidencial del Biobío había decidido no autorizar el duelo producto del Estado de Excepción que rige en la región. Sin embargo, tras una serie de reuniones, surgió una alternativa para que el encuentro sea reagendado.

Según información de ADN Deportes, durante la jornada de este miércoles miembros del Gabinete de la Delegación Presidencial del Biobío (No estuvo el delegado Eduardo Pacheco), representantes de la Seremi de Seguridad Pública, dirigentes de Huachipato y de la ANFP se reunieron para buscar alternativas. La información preliminar indica que el partido se aplazaría para el día siguiente.

La opción que surgió fue disputar el encuentro el lunes 9 de febrero, a las 17:00 horas, en el Estadio CAP Acero y solo con público local, para que azules y “siderúrgicos” pudieran verse las caras. No obstante, desde el ente rector del fútbol chileno no están de acuerdo con esta reprogramación.

Según pudo saber este medio, en la ANFP no están conformes con esta determinación y mantienen la postura de que el duelo debe realizarse en la fecha y horario originalmente agendados.

Además, en la Universidad de Chile tampoco estarían de acuerdo con este nuevo horario, producto que estarían disputando dos partidos de la Liga de Primera en cinco días: el lunes ante Huachipato y el siguiente viernes ante Palestino.