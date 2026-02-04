;

Cambio de día y hora: la alternativa que surge para no suspender el duelo entre la U de Chile y Huachipato

Según información de ADN Deportes, tras reuniones de emergencia entre la Delegación Presidencial, la Seremi de Seguridad Pública y la dirigencia “acerera”, surge una opción para que el partido no sea suspendido.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

La realización del partido entre Universidad de Chile y Huachipato, programado para este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, sigue siendo una incógnita.

En primera instancia, la Delegación Presidencial del Biobío había decidido no autorizar el duelo producto del Estado de Excepción que rige en la región. Sin embargo, tras una serie de reuniones, surgió una alternativa para que el encuentro sea reagendado.

Según información de ADN Deportes, durante la jornada de este miércoles miembros del Gabinete de la Delegación Presidencial del Biobío (No estuvo el delegado Eduardo Pacheco), representantes de la Seremi de Seguridad Pública, dirigentes de Huachipato y de la ANFP se reunieron para buscar alternativas. La información preliminar indica que el partido se aplazaría para el día siguiente.

Revisa también:

ADN

La opción que surgió fue disputar el encuentro el lunes 9 de febrero, a las 17:00 horas, en el Estadio CAP Acero y solo con público local, para que azules y “siderúrgicos” pudieran verse las caras. No obstante, desde el ente rector del fútbol chileno no están de acuerdo con esta reprogramación.

Según pudo saber este medio, en la ANFP no están conformes con esta determinación y mantienen la postura de que el duelo debe realizarse en la fecha y horario originalmente agendados.

Además, en la Universidad de Chile tampoco estarían de acuerdo con este nuevo horario, producto que estarían disputando dos partidos de la Liga de Primera en cinco días: el lunes ante Huachipato y el siguiente viernes ante Palestino.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad