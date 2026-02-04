;

El Claro Arena enorgullece a la UC con un nuevo reconocimiento mundial: “Nos llena de satisfacción”

El remodelado estadio de San Carlos de Apoquindo fue nominado a los premios Edificio del Año 2026, de la prestigiosa revista de arquitectura Archdaily.

Bastián Lizama

El Claro Arena, el remodelado estadio de Universidad Católica, fue nominado a los premios “Building of the Year” (Edificio del año) de la revista Archdaily, prestigiosa plataforma de difusión de arquitectura con la mayor cantidad de lectores a nivel mundial.

El recinto de San Carlos de Apoquindo competirá en la primera fase mediante elección popular ante otras grandes obras de todo el mundo. Los proyectos más votados pasarán a una segunda fase, donde un jurado especializado elegirá a los ganadores.

ADN

Al respecto, el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, conversó con ADN Deportes y manifestó su orgullo por la nominación. “Estamos muy contentos y orgullosos de que una vez más el Claro Arena esté nominado en algún tipo de categoría como un edificio de los más destacados de los proyectos de arquitectura recientemente inaugurado a nivel global", afirmó.

“El año pasado recibimos varios premios, algunos a nivel local en temas de ingeniería, otros a nivel internacional de sustentabilidad, así que una plataforma de arquitectura tan reconocida que nos haya querido nominar a uno de estos premios nos pone muy contentos y satisfechos con lo que fue el desarrollo y la concreción del proyecto de nuestro nuevo estadio", agregó Pareja.

Un nuevo reconocimiento al Claro Arena

En esa línea, el directivo de Cruzados señaló que “este es el resultado de larguísimos años de trabajo muy duro, con mucha dedicación y esfuerzo de distintos estamentos de nuestro club, desde accionistas, directorios, ejecutivos, asesores y todos los obreros que aportaron con su trabajo”.

“En el mundo latinoamericano cuesta mucho que aparezca un nuevo estadio, sobre todo desde el mundo privado y es el fiel reflejo de mucho esfuerzo. Nos llena de satisfacción no solamente estas nominaciones, sino que también las distintas evaluaciones y encuestas que hemos hecho de servicio durante todo lo que fue la temporada 2025″, complementó.

Además, explicó en qué aspectos el Claro Arena podría sacar cierta ventaja sobre otras obras nominadas. “Las características que lo hacen muy distintivo son varias, pero quizás una que llama mucho la atención es que la locación de nuestro estadio a los pies de la precordillera es verdaderamente única", afirmó.

“Por tanto, todo lo que vino después respecto del proyecto de diseño que se desarrolló sobre ese lugar, tiene que ver con cómo se conecta con la naturaleza y con las características propias de un país como Chile“, añadió.

Asimismo, Pareja destacó que “el uso de la madera juega un rol muy visual, muy arquitectónico y elegante respecto a todas las características que tiene que ver con su fachada, pero también como una solución constructiva respecto a lo que es la soportación de todos los techos del estadio, que lo hace muchísimo más eficiente y barato respecto de otros materiales".

“El uso de un material que deja muchísimo menos desechos en obra, por ejemplo, y que su fabricación naturalmente es un material noble de la naturaleza, a diferencia de otros materiales que son muchísimo más contaminantes en su fase productiva, está pensado dentro de otro concepto transversal que tiene que ver con la operación futura y muchísimas características de sustentabilidad”, sentenció.

