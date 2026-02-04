El “Duelo de Leyendas” es un torneo de exhibición de Fútbol 7 que se disputará en el Claro Arena el 27, 28 y 29 de marzo de 2026, el cual juntará a los mejores jugadores retirados de las selecciones sudamericanas.

Los otros países que dirán presente en este evento serán: Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia y Brasil liderada por Ronaldinho Gaúcho.

Cada selección estará conformada por siete jugadores en cancha, cinco suplentes y un director técnico. Cada partido tendrá una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, con pausas estratégicas que mantendrán la intensidad y el ritmo del juego.

Cada jornada tendrá una duración aproximada de siete horas e incluirá cuatro partidos diarios, a los cuales se podrá acceder con una sola entrada por día.

Los encuentros de la primera jornada ya están dispuestos y la modalidad de los días posteriores será ganadores contra ganadores y perdedores contra perdedores, es decir, la selección que más partidos gane será la vencedora del torneo.

Primeros encuentros (viernes 27 de marzo)

16:00 | Uruguay vs. Paraguay

17:20 | Argentina vs. Colombia

18:40 | Brasil vs. Venezuela

20:00 | Chile vs. Perú

Este miércoles se publicó la nómina oficial de los exfutbolistas que representarán al combinado nacional. La selección chilena estará comandada por Juvenal Olmos, quien fuera el técnico de “La Roja” en 2003.

Lista de jugadores seleccionados chilenos

- Paulo Garcés

- Gonzalo Jara

- Marcos González

- Cristián Álvarez

- José Rojas

- Gonzalo Fierro

- Jorge Acuña

- Matías Fernández (C)

- Jorge Valdivia

- Carlos Villanueva

- Humeto Suazo

- Roberto Gutiérrez