;

VIDEO. Jorge Valdivia vuelve a las canchas: Esta es la lista oficial de los exfutbolistas que jugarán el “Duelo de Leyendas”

Este evento de exhibición se jugará en el Claro Arena en el mes de marzo.

Damián Riquelme

Guille Salazar

Guille Salazar / Guille Salazar

El “Duelo de Leyendas” es un torneo de exhibición de Fútbol 7 que se disputará en el Claro Arena el 27, 28 y 29 de marzo de 2026, el cual juntará a los mejores jugadores retirados de las selecciones sudamericanas.

Los otros países que dirán presente en este evento serán: Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia y Brasil liderada por Ronaldinho Gaúcho.

revisa también:

ADN

Cada selección estará conformada por siete jugadores en cancha, cinco suplentes y un director técnico. Cada partido tendrá una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, con pausas estratégicas que mantendrán la intensidad y el ritmo del juego.

Cada jornada tendrá una duración aproximada de siete horas e incluirá cuatro partidos diarios, a los cuales se podrá acceder con una sola entrada por día.

Los encuentros de la primera jornada ya están dispuestos y la modalidad de los días posteriores será ganadores contra ganadores y perdedores contra perdedores, es decir, la selección que más partidos gane será la vencedora del torneo.

Primeros encuentros (viernes 27 de marzo)

16:00 | Uruguay vs. Paraguay

17:20 | Argentina vs. Colombia

18:40 | Brasil vs. Venezuela

20:00 | Chile vs. Perú

Este miércoles se publicó la nómina oficial de los exfutbolistas que representarán al combinado nacional. La selección chilena estará comandada por Juvenal Olmos, quien fuera el técnico de “La Roja” en 2003.

Lista de jugadores seleccionados chilenos

- Paulo Garcés

- Gonzalo Jara

- Marcos González

- Cristián Álvarez

- José Rojas

- Gonzalo Fierro

- Jorge Acuña

- Matías Fernández (C)

- Jorge Valdivia

- Carlos Villanueva

- Humeto Suazo

- Roberto Gutiérrez

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad