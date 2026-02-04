Ex Universidad de Chile sorprende dando el salto a Argentina, pero ya sufrió su primer revés en el club

El fútbol argentino continúa reforzándose con jugadores chilenos en este mercado de pases. Brayan Cortés, Vicente Pizarro, Matías Sepúlveda y Damián Pizarro son algunos de los casos que se han dado durante este verano.

Sin embargo, los movimientos no paran ahí, ya que ahora se acaba de confirmar un nuevo salto de un futbolista nacional a la Primera División trasandina.

Se trata de Thomas Rodríguez, quien tras defender la camiseta de Juventud de Las Piedras de Uruguay en 2025, ahora será nuevo refuerzo de Banfield, su club formador.

Según información del medio partidario Código Banfield, el ex Universidad de Chile e hijo de la leyenda azul Leonardo Rodríguez se presentó este miércoles en el complejo deportivo de la institución y ya tuvo su primer entrenamiento, pese a que aún no ha sido oficializado.

Eso sí, quien también defendiera las camisetas de Unión La Calera, Audax Italiano y Unión Española en nuestro país deberá esperar para poder hacer su debut oficial, ya que actualmente Banfield cuenta con inhibiciones de la FIFA para poder fichar futbolistas. No obstante, desde la dirigencia del “Taladro” esperan resolver la situación a la brevedad para inscribir a sus refuerzos.