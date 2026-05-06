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Gobierno interviene el Mepco para contener precio de combustibles tras fuerte alza en Chile

Hacienda publicó un decreto que ajusta el impuesto específico mediante el Mepco.

Juan Castillo

Benjamín Quinteros

Gobierno interviene el Mepco para contener precio de combustibles tras fuerte alza en Chile

El Gobierno concretó una intervención al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) luego de las recientes alzas en el valor de las bencinas.

La medida fue oficializada a través de un decreto del Ministerio de Hacienda publicado este miércoles en el Diario Oficial.

El ajuste modifica el componente variable del impuesto específico a los combustibles, lo que permitiría contener el alza prevista en los combustibles y abriría la puerta a una baja en el diésel.

El detalle final del impacto en el precio a público deberá ser informado por la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP.

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El decreto establece componentes variables negativos para distintos combustibles. En el caso de la gasolina automotriz de 93 octanos, el componente variable quedó en -1,0498 UTM por metro cúbico. Para la de 97 octanos, se fijó en -0,9977 UTM por metro cúbico.

La resolución señala expresamente: “Aplícanse a contar del día 7 de mayo de 2026, los componentes variables expuestos en la tabla precedente”. Con esto, el impuesto específico resultante para la gasolina de 93 octanos quedó en 4,9502 UTM por metro cúbico, mientras que para la gasolina de 97 octanos se fijó en 5,0023 UTM por metro cúbico.

En el caso del petróleo diésel, el componente variable informado fue de -0,0095 UTM por metro cúbico, con un impuesto específico resultante de 1,4905 UTM por metro cúbico. Esto permitiría que el diésel se mantenga prácticamente estable, según los antecedentes preliminares.

El documento también incorpora al gas licuado de petróleo de consumo vehicular y al gas natural comprimido. Para estos combustibles, los impuestos resultantes quedaron en 0,7593 y 0,9565, respectivamente.

La medida ocurre en un contexto de preocupación por el impacto de los combustibles en el bolsillo de los hogares, especialmente en transporte, servicios y costos logísticos. Por eso, el informe semanal de ENAP será clave para conocer cuánto bajarán finalmente las bencinas en estaciones de servicio.

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