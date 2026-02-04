Deportes Antofagasta se refuerza con dos exfutbolistas de Universidad de Chile / Cristofer Devia/ Uno noticias

Deportes Antofagasta terminó quinto en la temporada pasada de la Primera B, quedando a 12 puntos del equipo que salió campeón y ascendió de forma directa, Universidad de Concepción.

Ahora, los “Pumas” continúan reforzándose para disputar la temporada 2026 del ascenso chileno, y en las últimas horas anunciaron dos nuevas incorporaciones: el volante Iván Rozas y el defensa Bastián Tapia.

Rozas viene de vestir la camiseta de Deportes Copiapó, donde jugó durante el segundo semestre del año pasado. El volante también registra pasos por Ñublense, O’Higgins y Universidad de Chile, club donde se formó.

Por su parte, Tapia defendió los colores de Cobreloa en la última temporada. Además, ha pasado por Deportes Iquique, Universidad de Chile y Audax Italiano,

De esta manera, ambos jugadores ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico de Deportes Antofagasta. El elenco norteño debutará contra Rangers, el próximo 22 de febrero, por la primera fecha de la Primera B.