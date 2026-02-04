Deportes Antofagasta se refuerza con dos exfutbolistas de Universidad de Chile
El cuadro “Puma” sigue potenciando su plantel para afrontar una nueva temporada en la Primera B.
Deportes Antofagasta terminó quinto en la temporada pasada de la Primera B, quedando a 12 puntos del equipo que salió campeón y ascendió de forma directa, Universidad de Concepción.
Ahora, los “Pumas” continúan reforzándose para disputar la temporada 2026 del ascenso chileno, y en las últimas horas anunciaron dos nuevas incorporaciones: el volante Iván Rozas y el defensa Bastián Tapia.
Rozas viene de vestir la camiseta de Deportes Copiapó, donde jugó durante el segundo semestre del año pasado. El volante también registra pasos por Ñublense, O’Higgins y Universidad de Chile, club donde se formó.
Por su parte, Tapia defendió los colores de Cobreloa en la última temporada. Además, ha pasado por Deportes Iquique, Universidad de Chile y Audax Italiano,
De esta manera, ambos jugadores ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico de Deportes Antofagasta. El elenco norteño debutará contra Rangers, el próximo 22 de febrero, por la primera fecha de la Primera B.
