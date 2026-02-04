;

Iván Morales sorprende en el mercado y encuentra nuevo club: jugará Copa Libertadores

El delantero chileno seguirá su carrera en el fútbol argentino y firmará como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

Bastián Lizama

Iván Morales tiene nuevo club para la temporada 2026. Luego de quedar libre tras su salida de Sarmiento de Junín, el delantero formado en Colo Colo resolvió su futuro y ya definió su próximo destino para continuar su carrera.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante chileno de 26 años se convertirá en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, descartando así un posible regreso al fútbol chileno y manteniéndose en la Primera División de Argentina.

“El delantero se hará la revisión médica mañana y firmará contrato por un año. Llega como agente libre tras un paso por Sarmiento”, detalló el comunicador trasandino en su cuenta de X.

De confirmarse la operación, Iván Morales se reencontrará con dos viejos conocidos del fútbol chileno: el arquero Brayan Cortés, su excompañero en Colo Colo, y Leandro Fernández, exdelantero de Universidad de Chile. Además, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En la última temporada, el delantero nacional jugó 31 partidos, marcó tres goles y entregó dos asistencias con la camiseta de Sarmiento. No obstante, el cuadro argentino decidió no renovar su vínculo y puso fin a su etapa en Junín, donde aterrizó en 2024.

