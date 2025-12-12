;

¿Vuelve “El Club de la Comedia”? Chilevisión reemplazaría a “Detrás del Humor” con este icónico programa humorístico

El canal, que tiene Julio César Rodríguez como director de programación, es hasta el año 2028 el dueño legal de la marca del espacio que agrupó a destacados humoristas hasta su última emisión en el año 2014.

Alejandro Basulto

Chilevisión

Chilevisión

Es un hecho: Detrás del Muro, liderado por Kike Morandé, dejará Chilevisión y se trasladará a Mega. La noticia causó sorpresa, ya que se trata de uno de los espacios más exitosos del canal perteneciente a Paramount.

Sin embargo, no todo el elenco seguirá el mismo camino. De acuerdo con lo informado, Christian Henríquez (Ruperto), María José Quiroz y Kurt Carrera habrían decidido permanecer en CHV, descartando su participación en las grabaciones que se realizarán en Vicuña Mackenna.

Ante este escenario, Chilevisión ya trabaja en un nuevo proyecto humorístico para reemplazar al programa saliente. Según lo reportado por Fotech.cl, la apuesta será el regreso de un clásico: El Club de la Comedia. Incluso, la estación comenzó a promocionar el espacio, adelantando: “Vuelve un clásico del humor, un referente de la comedia. Pronto, únete al club. Solo por Chilevisión”.

Revisa también:

ADN

La incógnita ahora es si el programa volverá con parte de su elenco original, donde destacaron comediantes como Pedro Ruminot, Sergio Freire, Natalia Valdebenito, Rodrigo Salinas, Nathalie Nicloux, entre otros. O con rostros nuevos y los humoristas que no se fueron con sus compañeros de Detrás del Muro de CHV hacia Mega.

Por su parte, ADN.cl pudo averiguar que, pese a que el programa fue creado por sus protagonistas, es Chilevisión la dueña legal de la marca del espacio.

Además, un exintegrante del espacio señaló no tener información sobre el regreso ni haber sido contactado por Julio César Rodríguez para integrarse al proyecto, manifestando su molestia y extrañeza por la decisión del director de programación del canal de revivir el formato.

