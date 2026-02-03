Vuelco en caso de detenido fugado en San Bernardo: vecinos habrían intervenido y enfrentado a Carabineros

Durante la noche de este lunes, un hombre que se encontraba detenido logró escapar mientras permanecía esposado en la comuna de San Bernardo, en el límite con La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana.

Según información preliminar entregada por Carabineros de Chile, la fuga se produjo en el contexto de un procedimiento policial tras un robo con intimidación.

De acuerdo con los antecedentes iniciales, cerca de las 20:30 horas Carabineros de servicio en el Hospital El Pino fueron alertados en la intersección de San Francisco con Colón por un conductor de taxi, quien denunció que momentos antes había sido víctima de un robo con intimidación perpetrado por cinco individuos que se movilizaban en un vehículo.

Tras la denuncia, personal policial logró ubicar el automóvil sindicado en la intersección de San Francisco con calle Balmaceda, comuna de San Bernardo.

En ese lugar, uno de los ocupantes descendió del vehículo y huyó a pie, arrojando un objeto durante su escape. El mismo sujeto fue alcanzado a los pocos metros, reducido y esposado por los funcionarios.

Las agresiones

Según la versión preliminar de Carabineros, mientras se desarrollaba el procedimiento, personas del sector comenzaron a agredir al personal policial . En ese contexto, y mientras los funcionarios intentaban resguardar su integridad física y la de las víctimas, el detenido logró huir del lugar pese a encontrarse esposado, mientras que las víctimas del robo se dieron a la fuga.

A raíz de lo ocurrido, se inició un amplio operativo policial para dar con el paradero del sujeto, concentrado principalmente en el sector de Camino El Mariscal. Conforme a la información disponible, el hombre habría escapado hacia una empresa avícola cercana, lugar donde se realizaron rastreos durante la noche.

El despliegue incluyó la participación de múltiples unidades policiales, apoyo de personal municipal de La Pintana y el uso de al menos tres drones con cámaras térmicas.

Hasta el cierre de esta información, el sujeto no había sido recapturado y el operativo se mantenía en desarrollo.