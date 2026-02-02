;

Hombre se escapa esposado desde Cesfam y desata intenso operativo policial en San Bernardo

Sujeto detenido logró escapar mientras era trasladado al Cesfam. Fuerzas policiales rastrean la zona con drones y unidades especiales sin resultados hasta ahora.

Martín Neut

Un amplio operativo de Carabineros se desarrolla en Camino El Mariscal, en el límite entre San Bernardo y La Pintana, tras la fuga de un hombre detenido en un Cesfam cercano.

El sujeto logró escapar mientras estaba esposado y, según información preliminar, se habría refugiado en una fábrica de la zona.

La búsqueda involucra a múltiples unidades policiales, apoyo de la municipalidad de La Pintana y el despliegue de tres drones con cámaras térmicas para localizar al prófugo.

Hasta el momento, el hombre no ha sido recapturado y el procedimiento policial sigue en curso.

