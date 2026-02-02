Corte ratifica la prisión preventiva de excarabinera por millonario asalto a Brinks en Rancagua: representa un peligro para la sociedad

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó de manera unánime la prisión preventiva de la excarabinera Claudia Bustamante, imputada por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal Brinks de esa ciudad, ocurrido en agosto de 2024.

El tribunal de alzada respaldó la decisión del Juzgado de Garantía y descartó los argumentos de la defensa, señalando que su libertad representa un peligro para la sociedad.

En su resolución, la Corte sostuvo que “existen a lo menos ocho imputados que, de manera conteste, señalan que la imputada tuvo participación en los hechos”, detallando que su rol fue “estratégico y operativo”, aprovechando su condición de funcionaria de Carabineros para facilitar la comisión del delito y asegurar la impunidad de los involucrados.

El fallo agrega que los antecedentes reunidos “son suficientes para presumir fundadamente la participación de la encartada”, precisando además que su imputación no se limita a su ubicación el día del robo, sino que abarca acciones previas y posteriores, tanto en la planificación como en el encubrimiento del asalto.

Bustamante está imputada por los delitos de robo con intimidación y asociación criminal, en una causa que involucra a civiles y a funcionarios policiales, y que ha generado especial preocupación por el uso de cargos públicos para la ejecución de delitos de alta complejidad.