ISP emite alerta farmacéutica por defecto en lotes de medicamento antiacné: este es el producto afectado

Podría implicar “un riesgo de que se presente falta de eficacia del tratamiento”, señaló el organismo.

Sebastián Escares

Este lunes 2 de febrero, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por un medicamento para el tratamiento contra el acné, el cual presenta problemas en su composición.

Se trata de un retiro voluntario del medicamento Dermodan crema tópica 0,1%, que pertenece al laboratorio ITF-Labomed Farmacéutica Limitada, con fecha de vencimiento del 31 de marzo de 2027.

Dicho medicamento viene en un pomo con los siguientes números de serie: 503048 y 503049.

El motivo del retiro de la crema Dermodan antiacné

La razón de la alerta farmacéutica se debe a que el titular del producto identificó "resultados fuera de especificación (OOS) en el parámetro de valoración durante los estudios de estabilidad On-Going (pruebas para que los medicamentos mantengan sus especificaciones, calidad y eficacia a lo largo del tiempo) de ambas series“.

Lo anterior podría implicar “un riesgo de que se presente falta de eficacia del tratamiento para el cual se está utilizando, ya que se encuentra por debajo de lo esperado. Cabe destacar que la medida de retiro afecta exclusivamente a los lotes señalados en la alerta”, detalla el documento compartido por el ISP.

Según señala la empresa de calidad Scilife, al presentar resultados fuera de su especificación, este medicamento “no cumple con los criterios de aceptación establecidos para materias primas, productos intermedios o finales, indicando una posible falla de calidad“.

Recomendaciones para los pacientes

Para quienes mantienen en su hogar Dermodan crema tópica 0,1%, el ISP recomienda verificar si el lote señalado en el envase corresponde a los lotes mencionados en la alerta.

“Si corresponde a alguno, no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo asesoren, en caso contrario, puede emplearlo sin problemas”, apunta el organismo.

