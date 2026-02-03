Por múltiples heridas de bala: forense de Minneapolis declara como homicidio la muerte del enfermero Alex Pretti

El médico forense del condado de Hennepin, en Minneapolis, declaró como homicidio la muerte de Alex Pretti, el enfermero asesinado el pasado 24 de enero por agentes de inmigración.

Ese día, Pretti murió luego de ser baleado por agentes del ICE durante una redada. Varios oficiales lo rodearon, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo.

En un breve informe divulgado por la oficina del forense, se lee que Pretti murió por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio.

Alex Pretti y Renee Good: ambos calificados como homicidios

También se destaca que el enfermero, quien tenía 37 años, fue baleado por agentes de las fuerzas de seguridad.

El de Alex Pretti fue el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Minneapolis, donde el pasado 7 de enero Renee Good murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE .

Getty Images | Imagen de Renee Good y Alex Pretti / OCTAVIO JONES Ampliar

Al igual que en el caso del enfermero, la oficina del médico forense calificó como homicidio la muerte de Good, que también tenía 37 años.