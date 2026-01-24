Agentes de ICE matan a tiros a hombre durante redada migratoria en Minneapolis
“Otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Esto es repugnante”, expresó el gobernador de Minnesota ante lo ocurrido.
Este sábado, agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala.
“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.
En el mismo mensaje, pidió “que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”. Posteriormente, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el deceso.
Los hechos ocurren algo más de dos semanas después de que los agentes del ICE mataran a tiros a Renee Nicole Good, de 37 años, quien se encontraba en su coche cuando los funcionarios desplegaban sus redadas contra migrantes.
