Agentes de ICE matan a tiros a hombre durante redada migratoria en Minneapolis

Este sábado, agentes de inmigración mataron a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación”, escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

En el mismo mensaje, pidió “que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”. Posteriormente, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el deceso .

Los hechos ocurren algo más de dos semanas después de que los agentes del ICE mataran a tiros a Renee Nicole Good, de 37 años, quien se encontraba en su coche cuando los funcionarios desplegaban sus redadas contra migrantes.