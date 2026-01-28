Caso Liam Conejo: juez bloquea expulsión del niño de 5 años que lleva una semana detenido por el ICE

Un juez bloqueó temporalmente la expulsión de Estados Unidos de un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre la semana pasada en Minnesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, dos solicitantes de asilo originarios de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero y su caso se convirtió en un símbolo de la indignación de los manifestantes, que denuncian los métodos del ICE como brutales.

Cualquier “expulsión o traslado” del niño y su padre queda prohibido “hasta nueva orden (...) mientras impugnen su detención”, decidió el juez Fred Biery del tribunal federal de San Antonio, en Texas, donde están detenidos.