Caso Liam Conejo: juez bloquea expulsión del niño de 5 años que lleva una semana detenido por el ICE

El dictamen considera al menor y a su padre, quienes permanecen en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas.

Fotografía de la izquierda: Cortesía de Columbia Heights Public Schools

Un juez bloqueó temporalmente la expulsión de Estados Unidos de un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre la semana pasada en Minnesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, dos solicitantes de asilo originarios de Ecuador, fueron detenidos el 20 de enero y su caso se convirtió en un símbolo de la indignación de los manifestantes, que denuncian los métodos del ICE como brutales.

Cualquier “expulsión o traslado” del niño y su padre queda prohibido “hasta nueva orden (...) mientras impugnen su detención”, decidió el juez Fred Biery del tribunal federal de San Antonio, en Texas, donde están detenidos.

Las fotografías del momento de la detención se volvieron virales: Liam Conejo Ramos con una chaqueta a cuadros y un gorro azul de lana, mientras un agente del ICE lo sujeta por su mochila de Spiderman.

